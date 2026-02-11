US-Flughafen an Grenze zu Mexiko gesperrt

Wohl überraschende Entscheidung

Vonseiten des Flughafens hieß es auf Instagram, dass alle Flüge vom und zum Flughafen „kurzfristig“ gestrichen seien. Nähere Angaben zu den Sicherheitsgründen gab es nicht. Die Entscheidung dürfte überraschend erfolgt sein, weder Mitglieder der Stadtregierung noch des Flughafens konnten Auskunft über die Gründe geben. Auch Airlines waren nicht im Vorfeld informiert worden.