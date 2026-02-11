ORF-Generaldirektor lädt Hafenecker zu Gespräch

Darin würde er Hafenecker die Sachlage und Faktenbasis detailliert erläutern. Weißmann reagiert damit auf eine Pressekonferenz beziehungsweise Presseaussendung der FPÖ, in der von „Luxusgagen“ und „Schülerabzocken“ die Rede war. Ersteres bezieht sich auf die Gehälter der ORF-Mitarbeitenden, zweiteres auf den Beitrag, den Schülerinnen und Schüler für Führungen zahlen. Pro Kind oder Jugendlichem fallen 6,60 Euro an. Laut der FPÖ hat der Rundfunk ausreichend Einnahmen aus der Haushaltsabgabe und verschwendet im Baubereich Geld. Zuletzt war auch von „Priviliegienstadl“, „Zwangssteuerzahlern“ und „Gesinnungsjournalismus“ die Rede.