Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Irritation um Anwalt

Lange Haftstrafe nach Raubüberfall auf Taxler

Vorarlberg
11.02.2026 18:00
Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht äußerst reumütig.
Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht äußerst reumütig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Wegen bewaffneten Raubes und diverser Einbruchsdiebstähle ist am Mittwoch ein 41-jähriger Mann aus Dornbirn (Vorarlberg) nicht rechtskräftig zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. 

0 Kommentare

„Ich bin kein schlechter Mensch“, sagt der mehrfach einschlägig Vorbestrafte – ein Satz, der in Gerichtssälen ungefähr so verlässlich fällt wie das Amen im Gebet. Kurz nach seiner bedingten Entlassung im Februar des Vorjahres habe ihn die Drogen- und Alkoholsucht wieder in einen Strudel gerissen. Alle guten Vorsätze, endlich ein anständiges, straffreies Leben zu führen, seien dabei über Bord gegangen. Zurück blieb das, was man nüchtern Beschaffungskriminalität nennt.

Am 8. November 2025 betritt der 41-Jährige einen Blumenladen in Dornbirn. Ein Rosenstrauß soll es sein – zumindest vorerst. Als Kartenzahlung nicht möglich ist, erkundigt er sich nach dem Wechselgeld. Kurz darauf hält er der 80-jährigen Verkäuferin ein Messer entgegen und fordert Bargeld. Die Beute: 80 Euro. Kein großer Coup, eher eine bittere Randnotiz.

Seit November in Untersuchungshaft
Doch es bleibt nicht dabei. Noch am selben Tag nimmt er sich einen Taxifahrer vor. Vom Bahnhof Dornbirn lässt er sich in die nahe gelegene Radetzkystraße fahren. Dort zückt er erneut das Messer, setzt es dem Lenker an den Hals und verlangt Geld. Mit der Geldbörse des Opfers – 250 Euro – verschwindet er abermals. Das leere Portemonnaie wird später von einer Passantin gefunden. Die Spuren führen schließlich zur Polizei – und zurück zum Angeklagten. Nebenbei werden ihm auch vier Einbruchsdiebstähle in Firmen nachgewiesen.

„Es tut mir alles so wahnsinnig leid. Ich möchte mich auch bei den Opfern gerne persönlich entschuldigen“, erklärt der 41-Jährige reumütig. Seit November sitzt er in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch:
Der Angeklagte zeigte sich am Landesgericht Feldkirch nur teilgeständig.
„Wollte Respekt“
Messerattacke am Friedhof: 19-Jähriger vor Gericht
10.02.2026
Nachspiel vor Gericht
Bekannte in Annonce als Sex-Arbeiterin angepriesen
11.02.2026
125.000 Euro Schaden
Investment-Betrug: 37-Jährige landet vor Gericht
09.02.2026

Anwalt verschwand einfach
Die Opfer allerdings erscheinen nicht zum Prozess – vielleicht ist eine persönliche Entschuldigung nicht für jeden ein Trost. Für Irritation sorgt am Ende weniger die Tat als der Ablauf danach. Der Verteidiger verlässt nach den Schlussplädoyers kurzerhand das Gebäude, Aktentasche unter dem Arm, Heimweg inklusive. Die Urteilsverkündung verzögert sich um eine Stunde. Mehrere Anrufe der Richterin sind nötig, ehe sich der Anwalt schließlich bemüßigt fühlt, von Bregenz nach Feldkirch zurückzukehren. Im Saal: Kopfschütteln. Beim Senat, bei den wartenden Angehörigen – und beim Angeklagten, der doch eigentlich kein schlechter Mensch sein will.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 7°
Symbol Regen
Bludenz
5° / 10°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
2° / 12°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 12°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Die Angeklagten beim grausamsten Prozess, an den sich die Anwesenden erinnern konnten.
Krone Plus Logo
„Wussten, was sie tun“
So ticken sie: Das Psychogramm der Folter-Eltern
Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
284.818 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
„Für mich war der ganze Bau einfach geisteskrank“
204.597 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benkos Villa N in Innsbruck-Igls: „Niemals markttauglich.“
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
187.440 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
977 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
Innenpolitik
So könnte Kern den SPÖ-Vorstand aushebeln
733 mal kommentiert
Schon bald könnte es in der SPÖ heißen: Christian Kern gegen Andreas Babler.
Oberösterreich
ÖVP-Politiker Wöginger für Anwalt „Bauernopfer“
720 mal kommentiert
Wöginger traf um 9.18 Uhr am Linzer Landesgericht ein.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Rechtliche Grenzen
Mit Pistole und Schwert zum Faschingsumzug?
Irritation um Anwalt
Lange Haftstrafe nach Raubüberfall auf Taxler
Neue Regeln gefordert
Ortschefs wollen Geld: Zeit des Redens ist vorbei
Verboten und ungesund
Brot ist für Wildvögel gefährliche Nahrung
Vier Autos involviert
Ausweichmanöver endet in Kollision
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf