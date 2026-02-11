Lange Haftstrafe nach Raubüberfall auf Taxler

Seit November in Untersuchungshaft

Doch es bleibt nicht dabei. Noch am selben Tag nimmt er sich einen Taxifahrer vor. Vom Bahnhof Dornbirn lässt er sich in die nahe gelegene Radetzkystraße fahren. Dort zückt er erneut das Messer, setzt es dem Lenker an den Hals und verlangt Geld. Mit der Geldbörse des Opfers – 250 Euro – verschwindet er abermals. Das leere Portemonnaie wird später von einer Passantin gefunden. Die Spuren führen schließlich zur Polizei – und zurück zum Angeklagten. Nebenbei werden ihm auch vier Einbruchsdiebstähle in Firmen nachgewiesen.