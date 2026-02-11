Super League: UEFA einigt sich mit Real Madrid

Englische Vereine sprangen bei Superliga-Projekt schnell ab

Vor knapp fünf Jahren hatte der Vorstoß zur Super League, die in einem geschlossenen System ohne sportliche Qualifikation spielen wollte, für großes Aufsehen gesorgt. Nach heftigen Fan-Protesten sprangen aber mehrere englische Vereine schnell ab. Zuletzt standen Real und der FC Barcelona weitgehend alleine da. In der Vorwoche hatten auch die Katalanen endgültig Abstand genommen.