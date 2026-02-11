„Er ist der Typ, den ich sehr gerne im Team hätte“

„Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen“
Tränen im Ziel
Rückenschmerzen, Rückschläge, Rückkehr: Nach 52 Tagen steht NBA-Basketballer Jakob Pöltl für Toronto vor seinem lange ersehnten Comeback für die Toronto Raptors. Sein Coach hält große Stücke auf ihn.
Mitten in den Wirbel um die Trade-Deadline und mögliche Neuzugänge in Toronto kam die Motivations-Botschaft von Trainer Darko Rajakovic via TV-Interview: „Da gibt es einen Typ, den ich wirklich sehr gerne in unserem Team hätte, er könnte uns sofort helfen. Sein Name ist Jakob Pöltl!“
