Fahrgäste frustriert: „Will meine alte GKB zurück“

Diese Woche kam es wieder besonders dick: Am Dienstag fielen, wie berichtet, gleich mehrere Züge ganz aus. Auch am Mittwoch war das Problem noch nicht behoben, es kam erneut zu Ausfällen. Mit Kommentaren wie „Richtig stark nachgelassen, ich bin enttäuscht und will meine alte GKB zurück!“ oder „Ich verstehe jeden, der aufs Auto umsteigt“ machen Fahrgäste online ihrem Ärger Luft.