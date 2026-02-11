Frau Inspektor stand plötzlich ohne Skier da

„Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen“
Tränen im Ziel
Mega-Party im Austria House für unsere Gold-Mädels Ariane Rädler und Kathi Huber. Dabei verriet Kathis „Chef“, dass sie auch abseits der Piste eine Musterschülerin ist. Außerdem gibt der „Norwegerpulli der Nation“ sein Comeback.
Bei diesem Ski-Märchen freuten sich wirklich alle mit! Deshalb riss Österreichs Ski-Team gestern mit den Überraschungs-Olympiasiegerinnen Katharina Huber und Ariane Rädler im Austria House in Vollbesetzung und im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte ab. Die erste Olympia-Goldene unserer alpinen Mädels seit 2014 (Anna Veith in Sotschi) musste schließlich gebührend gefeiert werden.
