Konzern krempelt um: Was heißt das für Österreich?

Vor wenigen Tagen wurde der Infineon-Deal fixiert. Der Konzern übernimmt Teile des Geschäfts von ams-Osram in Premstätten. Nun kündigte der schwer überschuldete Sensorhersteller ein weltweites Sparprogramm an. 2000 Mitarbeiter weltweit müssen gehen, Österreich sei davon nicht betroffen. Die langfristige Zukunft des steirischen Standorts ist aber ungewiss.
Der österreichische Hightechkonzern ams-Osram sitzt auf einem gigantischen Schuldenberg in Milliardenhöhe. Deswegen verscherbelt das Unternehmen gerade hochprofitable Teile, zuletzt ging ein Teil des Sensorgeschäfts in Premstätten an den deutschen Halbleiterriesen Infineon.
