„Gold her“: Trio überfiel Frau (80) im Garten

Zum Abschied schrien sie der Pensionistin „No Police“ zu. Die couragierte Dame alarmierte jedoch sofort die Polizei. Die Beamten starteten eine Großfahndung und konnten die Täter – drei Männer im Alter von 19,31 und 43 Jahren – rasch festnehmen. Auch die Beute – Bargeld und Schmuck – konnte man sicherstellen.