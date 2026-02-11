„Gold her“: Trio überfiel Frau (80) im Garten

Nationalpark Hohe Tauern ist am bekanntesten
Es geschah am helllichten Tag! Drei Ungarn überfielen am Mittwoch gegen 8.30 Uhr eine 80-jährige Frau in ihrem Garten. Sie gingen äußert brutal vor und riefen lautstark „Gold“. Danach durchsuchten sie das Haus der Frau und ergriffen rasch samt Beute die Flucht.
Zum Abschied schrien sie der Pensionistin „No Police“ zu. Die couragierte Dame alarmierte jedoch sofort die Polizei. Die Beamten starteten eine Großfahndung und konnten die Täter – drei Männer im Alter von 19,31 und 43 Jahren – rasch festnehmen. Auch die Beute – Bargeld und Schmuck – konnte man sicherstellen.
Die 80-jährige Walserin wurde bei dem Überfall unbestimmten Grades verletzt. Sie musste auch ambulant behandelt werden.
