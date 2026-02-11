„Nervöser als er!“ Familien-Power für Olympia-Ass

An Unterstützung vor Ort in Cortina mangelt es Österreichs Rodel-Ass Wolfgang Kindl vor dem großen Showdown im Doppelsitzerbewerb am Mittwoch (ab 17.45 Uhr – hier im Liveticker) nicht. Wenn er sich zusammen mit Thomas Steu den Eiskanal herunterstürzt, wird seine Familie ihn lautstark unterstützen. Noch nicht dabei ist das jüngste Mitglied der Familie, das sich einen überraschenden Geburtstermin ausgesucht hat. Doch es ist alles in Ordnung, die Freude groß, wie die Familie der „Krone“ kurz vor dem Rennen im Austria House erfreut bestätigt.