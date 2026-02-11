Gegner von Orbán macht Sex-Erpressung öffentlich

Orbán regiert mit seiner Fidesz-Partei seit 2010 mit eiserner Faust. Er hat das politische System des Landes stark geprägt und kontrolliert viele staatliche Institutionen sowie einen Großteil der Medien. Magyar, früher selbst Fidesz-Mitglied, gilt als sein größter Herausforderer. Politologen zufolge komme er aus dem inneren Machtzirkel Orbáns und sei deswegen so gefährlich für ihn. Nach seinem Bruch mit der Regierung vor zwei Jahren machte der Ex-Jurist Korruptionsvorwürfe gegen Orbáns Umfeld öffentlich und stieg rasch zur zentralen Figur der Opposition auf.