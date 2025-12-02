61-jähriger Arbeiter von Gabelstapler erdrückt

Am Dienstag ereignete sich in Enns in einer Firma ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Während ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten in der dortigen Werkstatthalle Reparaturen an einem Gabelstapler durchführte, fiel plötzlich die Gabel des Staplers herunter und erdrückte den Mann. Durch die Feuerwehr Enns musste der Verunglückte geborgen werden.