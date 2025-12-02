61-jähriger Arbeiter von Gabelstapler erdrückt

Schlimmer Unfall Dienstagmittag im Industriegebiet Ennshafen in OÖ. Ein Arbeiter (61) wurde bei Reparaturarbeiten eingeklemmt und starb noch vor Ort. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um geschockte Angehörige und Kollegen.
Am Dienstag ereignete sich in Enns in einer Firma ein Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang. Während ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten in der dortigen Werkstatthalle Reparaturen an einem Gabelstapler durchführte, fiel plötzlich die Gabel des Staplers herunter und erdrückte den Mann. Durch die Feuerwehr Enns musste der Verunglückte geborgen werden.
Der Notarzt und das Team des Notarzthubschraubers „Christophorus 10“ führten die Reanimationsmaßnahmen durch – tragischerweise verstarb der 61-Jährige noch vor Ort aufgrund seiner schweren Verletzungen.
