Konzept revolutioniert

So wird künftig am Golser Volksfest gefeiert

Burgenland
09.02.2026 05:00
Gefeiert werden kann auch heuer zehn Tage lang. Für die Messe gibt es einen engeren Zeitplan.
Gefeiert werden kann auch heuer zehn Tage lang. Für die Messe gibt es einen engeren Zeitplan.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Heuer steigt von 7. bis 16. August das 57. Golser Volksfest. Allerdings mit gravierenden Änderungen im Rahmen der Wirtschaftsmesse. Das Kind hat einen neuen Namen und wird verkürzt. Das Volksfest mit Musik, Essen und Spaß bleibt bei den traditionellen zehn Tagen. 

In den vergangenen Jahren wurden – vor allem auch bei den Ausstellern – Stimmen laut, dass neun Tage Wirtschaftsmesse zu lang seien. Denn vor allem kleine Geschäfte müssten in der Volksfestwoche ihre regulären Betriebe zusperren, auch bei größeren Betrieben gab es Engpässe mit Mitarbeitern. Einige cancelten deshalb ihre Teilnahme am Volksfest sogar.

