So wird künftig am Golser Volksfest gefeiert

In den vergangenen Jahren wurden – vor allem auch bei den Ausstellern – Stimmen laut, dass neun Tage Wirtschaftsmesse zu lang seien. Denn vor allem kleine Geschäfte müssten in der Volksfestwoche ihre regulären Betriebe zusperren, auch bei größeren Betrieben gab es Engpässe mit Mitarbeitern. Einige cancelten deshalb ihre Teilnahme am Volksfest sogar.