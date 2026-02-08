Junge als IT-Hoffnung umworben und verteufelt

Manchmal ist beim KI-Workshop der Wirtschaftsagentur an diesem Vormittag nicht klar, wer die Lehrer und wer die Schüler sind – zum Beispiel, als ein 14-Jähriger höflich ergänzt, was die Vortragende gerade über die Kühlung von Serverräumen gesagt hat. Wissenslücken gibt es natürlich auch: Die meisten aus der anwesenden Schulklasse staunen etwa, dass „100 Anfragen an ChatGPT so viel Strom verbrauchen wie eine Handy-Ladung“ oder wenn sie hören, wie oft KI einfach blanken Unsinn verzapft.