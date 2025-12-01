Amerikaner raste mit 168 km/h durch den Lungau

Einiges hatte die Polizei am Sonntag auf der Tauernautobahn zu tun. Mehrere Lenker mussten ihren Führerschein abgeben. Ein 22-jähriger Amerikaner war bei erlaubten 100 km/h mit 168 unterwegs. Er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von 900 Euro bezahlen.