Amerikaner raste mit 168 km/h durch den Lungau

Einiges hatte die Polizei am Sonntag auf der Tauernautobahn zu tun. Mehrere Lenker mussten ihren Führerschein abgeben. Ein 22-jähriger Amerikaner war bei erlaubten 100 km/h mit 168 unterwegs. Er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung von 900 Euro bezahlen.
Außerdem wurde dem jungen Mann der Führerschein entzogen. Das gelang bei einer 51-jährigen Salzburgerin nicht. Eine Zivilstreife wurde auf sie aufmerksam, da sie ohne Licht mit ihrem Auto im Tunnel unterwegs war.
Der Führerschein war ihr bereits entzogen worden, durfte also gar nicht fahren. Sie wird daher angezeigt.
Den Schein abgeben musste ein Pongauer (27). Er war zu schnell unterwegs und der Drogentest schlug positiv an. Der Sprengelarzt stufte den 27-Jährigen als fahruntauglich ein.
