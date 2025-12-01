Vorteilswelt
Stadt und Land

Die schönsten Adventmärkte in ganz Salzburg

Salzburg
01.12.2025 08:00
Der Salzburger Bergadvent im Großarltal bietet nicht nur musikalisch einiges, sondern hat auch ...
Der Salzburger Bergadvent im Großarltal bietet nicht nur musikalisch einiges, sondern hat auch ein Kinderprogramm.(Bild: Tourismusverband Großarltal, 2019)

An Möglichkeiten zur sinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit mangelt es in ganz Salzburg nicht. Die „Krone“ hat zusammengefasst, an welchen Orten das besonders gut gelingt – sowohl in der Stadt als auch am Land. 

Der Geruch von Glühwein liegt in der Luft, warme Bauernkrapfen warten darauf, verspeist zu werden. Nur Schnee lässt in der Stadt Salzburg noch auf sich warten. Wer den braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, der sollte ins Umland fahren.

Der Schnee lässt beim Hellbrunner Advent in Salzburg Stadt noch auf sich warten. Es locken ...
Der Schnee lässt beim Hellbrunner Advent in Salzburg Stadt noch auf sich warten. Es locken Leckereien und Handwerkskunst.(Bild: Andreas Tröster)

Im Flachgau warten etwa die Orte rund um den Wolfgangsee auf die Besucher. Mittels Schiff kann man gleich drei Adventmärkte rund um den See erkunden.

Von St. Gilgen aus kann man mittels Schiff zwei weitere Adventmärkte rund um den See erkunden.
Von St. Gilgen aus kann man mittels Schiff zwei weitere Adventmärkte rund um den See erkunden.(Bild: Mirja Geh)

Hoch hinaus geht es hingegen beim Adventmarkt am Fort Kniepass in Unken. Dieser findet von Donnerstag, 18. Dezember bis Sonntag, 21. Dezember 2025, von 14 bis 20 Uhr statt. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich der Adventmarkt vor der Wallfahrtskirche Maria Kirchental bei St. Martin.

Der Weihnachtsmarkt am Fort Kniepass öffnet von 18. bis zum 21. Dezember, ab jeweils 14 Uhr.
Der Weihnachtsmarkt am Fort Kniepass öffnet von 18. bis zum 21. Dezember, ab jeweils 14 Uhr.(Bild: Wolfgang Lienbacher)

An einem Tag beide Märkte zu besuchen, ist jedoch nicht möglich. Die Bergweihnacht findet nämlich am 6. und 7. Dezember und am 13. und 14. Dezember statt.

Weihnachtliche Konzerte gibt es im Rahmen des Adventmarkts bei der Wallfahrtskirche Maria ...
Weihnachtliche Konzerte gibt es im Rahmen des Adventmarkts bei der Wallfahrtskirche Maria Kirchental.(Bild: Lisa Staudinger Photography)

Hier gibt es Weihnachtskonzerte mit den Schülern vom Musikum sowie Alpenländisches Adventsingen. Karten können online gekauft werden.

Mit eigenem Kinderprogramm glänzt der Salzburger Bergadvent im Großarltal. Keksbackstube, Streichelzoo und Engerl Postamt warten dort auf die Kleinen.

„Advent im Dorf“ in St. Margarethen, direkt am Dorfplatz neben der Kirche und dem Gemeindeamt.
„Advent im Dorf“ in St. Margarethen, direkt am Dorfplatz neben der Kirche und dem Gemeindeamt.(Bild: Roland Holitzky)

Gemütliches Beisammensein ist beim „Advent im Dorf“ in St. Margarethen garantiert. Dazu gibt’s musikalische Umrahmung der Weisenbläser. Klein und fein geht es auch beim Adventmarkt in St. Jakob am Thurn zu. Jedes Wochenende und am 8. Dezember von 14 bis 19 Uhr. 

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

Folgen Sie uns auf