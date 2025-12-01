Die schönsten Adventmärkte in ganz Salzburg

An Möglichkeiten zur sinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit mangelt es in ganz Salzburg nicht. Die „Krone“ hat zusammengefasst, an welchen Orten das besonders gut gelingt – sowohl in der Stadt als auch am Land.
Der Geruch von Glühwein liegt in der Luft, warme Bauernkrapfen warten darauf, verspeist zu werden. Nur Schnee lässt in der Stadt Salzburg noch auf sich warten. Wer den braucht, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, der sollte ins Umland fahren.
Im Flachgau warten etwa die Orte rund um den Wolfgangsee auf die Besucher. Mittels Schiff kann man gleich drei Adventmärkte rund um den See erkunden.
Hoch hinaus geht es hingegen beim Adventmarkt am Fort Kniepass in Unken. Dieser findet von Donnerstag, 18. Dezember bis Sonntag, 21. Dezember 2025, von 14 bis 20 Uhr statt. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich der Adventmarkt vor der Wallfahrtskirche Maria Kirchental bei St. Martin.
An einem Tag beide Märkte zu besuchen, ist jedoch nicht möglich. Die Bergweihnacht findet nämlich am 6. und 7. Dezember und am 13. und 14. Dezember statt.
Hier gibt es Weihnachtskonzerte mit den Schülern vom Musikum sowie Alpenländisches Adventsingen. Karten können online gekauft werden.
Mit eigenem Kinderprogramm glänzt der Salzburger Bergadvent im Großarltal. Keksbackstube, Streichelzoo und Engerl Postamt warten dort auf die Kleinen.
Gemütliches Beisammensein ist beim „Advent im Dorf“ in St. Margarethen garantiert. Dazu gibt’s musikalische Umrahmung der Weisenbläser. Klein und fein geht es auch beim Adventmarkt in St. Jakob am Thurn zu. Jedes Wochenende und am 8. Dezember von 14 bis 19 Uhr.
