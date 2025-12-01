Kraft jagt Mega-Rekord: „Traum jedes Skispringers“

Zwei besondere Rekorde

Doch zwei Rekorde will sich der Skiflug-Weltmeister von 2024 vor seinem Karriereende unbedingt noch schnappen. Das wäre zum einen der Skiflug-Weltrekord. Domen Prevc sprang am 30. März 2025 in Planica 254,5 Meter und überflügelte damit ausgerechnet Krafts 253,5-Meter-Sprung von 2017 in Vikersund. Und dann wäre ja da noch der inoffizielle Weltrekord von 291 Metern, den Ryoyu Kobayashi am 24. April 2024 bei einer von Red Bull organisierten Veranstaltung in Island erreichte. „Das ist natürlich der Traum von jedem Skispringer“, grinst Kraft.