Nach Punkte-Bestmarke

Kraft jagt Mega-Rekord: „Traum jedes Skispringers“

Ski Nordisch
01.12.2025 22:33
Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: EPA/Fredrik Sandberg)

Stefan Kraft ist auch heuer wieder auf Rekordjagd! Nach dem Erreichen des Punkte-Weltrekords verriet der 32-jährige Salzburger in der ServusTV Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ am Montag, dass er in seiner Karriere gerne auch noch zwei Skiflug-Weltrekorde knacken würde.

Kraft hat am Dienstag einen neuen Punkterekord im Skisprung-Weltcup aufgestellt. Der 32-Jährige holte sich beim Normalschanzenbewerb in Falun souverän den Sieg und 100 Punkte, dank denen er mit nun 15.811 Zählern den bisherigen finnischen Rekordhalter Janne Ahonen (15.758) hinter sich ließ.

Gregor Schlierenzauer
Gregor Schlierenzauer(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Schlierenzauer muss zittern
Mit seinem 46. Weltcupsieg zog Kraft zudem im ewigen Ranking mit dem zweitplatzierten Matti Nykänen gleich, nur sein ÖSV-Kollege Gregor Schlierenzauer (53) hat öfter triumphiert. Doch auch diesen Rekord hat Kraft noch auf seiner Wunschliste.

Genau wie jenen von Matti Nykänen, der mit vier Triumphen (Kraft hält bei drei) die meisten Gesamtweltcup-Siege geholt hat. Die meisten Weltcuppodien hat Kraft mit 128 ja schon erreicht. 

Lesen Sie auch:
Stefan Kraft mit historischer Punktzahl.
ÖSV-Adler holt Rekord
Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!
25.11.2025
Skispringen
Stark! Stefan Kraft triumphiert in Falun
25.11.2025
Weltcup Nebensache
Baby-Alarm! Kraft fliegt in die Heimat zurück
26.11.2025

Zwei besondere Rekorde
Doch zwei Rekorde will sich der Skiflug-Weltmeister von 2024 vor seinem Karriereende unbedingt noch schnappen. Das wäre zum einen der Skiflug-Weltrekord. Domen Prevc sprang am 30. März 2025 in Planica 254,5 Meter und überflügelte damit ausgerechnet Krafts 253,5-Meter-Sprung von 2017 in Vikersund. Und dann wäre ja da noch der inoffizielle Weltrekord von 291 Metern, den Ryoyu Kobayashi am 24. April 2024 bei einer von Red Bull organisierten Veranstaltung in Island erreichte. „Das ist natürlich der Traum von jedem Skispringer“, grinst Kraft.

Porträt von krone Sport
krone Sport
