Betrunkener Lungauer zettelte Schlägerei an

Am späten Sonntagabend kam es in einem Lokal in Obertauern zu einer Schlägerei. Zuvor war ein 30-jähriger Lungauer wegen seines aggressiven Verhaltens aus dem Lokal geschmissen worden. Wenig später kehrte dieser aber wieder zurück.
Nachdem der Lungauer wieder aus dem Lokal verwiesen wurde, eskalierte die Situation. Der Mann geriet mit zwei Angestellten aneinander. Ein 37-jähriger Tennengauer wurde dabei verletzt, der aber noch Pfefferspray gegen den Lungauer einsetzte.
Der 30-Jährige, er hatte 1,74 Promille intus, musste von der Rettung versorgt werden. Der Angestellte begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.
