Rind entlaufen

Fliehender Stier löst Polizeieinsatz in Laufen aus

Salzburg
01.12.2025 17:30
Ein Stier (Symbolbild) machte sich in Laufen selbständig...
Ein Stier (Symbolbild) machte sich in Laufen selbständig...(Bild: tanja_riedel - stock.adobe.com)

Im benachbarten Laufen lief am Montag ein Stier nach einer missglückten Verladung davon und sorgte im Bereich der Europabrücke für einen größeren Einsatz. Polizei und Stadtmitarbeiter sperrten das Gebiet ab, ein Tierarzt betäubte das Tier schließlich. Verletzt wurde niemand.

0 Kommentare

In Laufen riss sich am Montag ein Stier während der Verladung zum Schlachter los und flüchtete in Richtung Europabrücke. Wegen der Größe des Tieres und seines unberechenbaren Verhaltens sperrten eine Polizeistreife und neun Mitarbeitende der Stadt Laufen den Bereich rasch ab.

Vier städtische Fahrzeuge sicherten die Zufahrten, damit keine Passanten in die Gefahrenzone gerieten und der Stier im Blick blieb. Ein Tierarzt setzte ein Betäubungsmittel ein, worauf das Tier gesichert und verladen werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

