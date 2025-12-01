Impfstraße übersiedelt in die Landeshauptstadt

Seit 2023 befindet sich die Impfstraße des Landes im Airportcenter in Wals. Ab dem kommenden Jahr wird sich das ändern. Dan übersiedelt die Einrichtung in die Landessanitätsdirektion in der Stadt Salzburg. Man will dadurch einsparen.
„Durch die Impfstraße hat das Land einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention geleistet: Noch mehr Menschen erhielten so Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Ich freue mich, dass wir diesen Service künftig direkt in der Landessanitätsdirektion anbieten können“, sagt Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP).
Die bisherige Impfstraße in Wals ist noch bis zum 17. Dezember geöffnet. Bisher hat es dort rund 13.000 Impfungen gegeben. Die meisten, 5500, waren gegen Covid-19.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.