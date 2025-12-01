Bis 2031: 43 Millionen Euro für Salzburgs Obusse

Große Investitionen stehen in den kommenden Jahren bei den Salzburger Obussen an. Die Remise in der Alpenstraße soll ab dem kommenden Jahr ausgebaut und bis 2031 fertiggestellt werden. Rund 43 Millionen Euro werden investiert.
„Mit diesem Projekt legen wir einen neuen Grundstein für den öffentlichen Verkehr. Die Erweiterung und Modernisierung ermöglichen es uns, unseren Fuhrpark effizienter zu warten, unsere modernen Fahrzeuge bestmöglich zu betreiben und unseren Mitarbeiter zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu bieten“, betont die Geschäftsführung der Salzburg Linien, Gerlinde Hagler und Reinhard Gassner.
In der neuen Halle werden nach Fertigstellung die täglichen Wartungen, einfache Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Zudem bietet sie auch Platz für zwei Waschstraßen und Lackieranlagen. In den beiden Obergeschossen werden Lager- und Technikräume geschaffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.