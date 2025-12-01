Bis 2031: 43 Millionen Euro für Salzburgs Obusse

„Mit diesem Projekt legen wir einen neuen Grundstein für den öffentlichen Verkehr. Die Erweiterung und Modernisierung ermöglichen es uns, unseren Fuhrpark effizienter zu warten, unsere modernen Fahrzeuge bestmöglich zu betreiben und unseren Mitarbeiter zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu bieten“, betont die Geschäftsführung der Salzburg Linien, Gerlinde Hagler und Reinhard Gassner.