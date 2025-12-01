Bullen-Coach: „Da habe ich einen Riesenhals“

So geladen wie nach dem 1:1 in Altach hat man Salzburgs Trainer Thomas Letsch – sonst für seine ruhige Art bekannt – seit seinem Amtsantritt vor fast einem Jahr noch selten erlebt. In der zweiten Halbzeit hatte der Pongauer Sandro Ingolitsch Gäste-Stürmer Petar Ratkov im Strafraum am Schienbein getroffen. Für fast alle im Schnabelholz – darunter Olympiasieger Lukas Mähr und der deutsche Trainer Robin Dutt – eine klare Sache. Nicht aber für Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca und sein Team (Letsch: „Die vier waren sich sehr sicher in ihrer überheblichen Art“). Und zu allem Überdruss: auch nicht für den Video Assistent Referee!