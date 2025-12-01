Salzburger mit verbotener Pyrotechnik erwischt

Silvester lässt schon grüßen: Ein 22-jähriger Salzburger ist am Sonntag am Grenzübergang Weigetschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) erwischt worden, als er Pyrotechnik der Kategorie F3 und als Taschenlampe getarnte Taser aus Tschechien einführen wollte.