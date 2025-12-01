Arbeitslosigkeit im Bundesland steigt weiter an

Die Arbeitslosenquote stieg, parallel dazu sank die Zahl der offenen Stellen deutlich – ein Minus, das der Rückgang bei Lehrstellen noch verstärkte. Besonders der Handel, der Verkehr und die Industrie meldeten Zuwächse bei den Arbeitslosen. Auch im Gesundheits- und Sozialbereich stiegen die Zahlen, was laut AMS auf statistische Verschiebungen zurückzuführen ist.