Bitcoin-Kurs gibt zu Wochenbeginn kräftig nach

Rekordhoch lag bei 126.000 Dollar

Mit dem Minus vom Montag entfernte sich der Bitcoin wieder deutlicher von seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar, das er Anfang Oktober erreicht hatte. Seit Ende 2024 ist der Wert des Bitcoin um acht Prozent gefallen. Die in den vergangenen Wochen gesunkene Risikobereitschaft der Anleger wirkte sich zum Start in den Dezember wieder stärker aus.