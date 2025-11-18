Vorteilswelt
Weiter auf Talfahrt

Bitcoin verlor innerhalb von 24 Stunden 5% an Wert

Digital
18.11.2025 09:26
So tief wie im November wurde die „Kryptoleitwährung“ letztmals im April dieses Jahres ...
So tief wie im November wurde die „Kryptoleitwährung“ letztmals im April dieses Jahres gehandelt.(Bild: AFP/OZAN KOSE)

Der Bitcoin ist in der Nacht auf Dienstag unter die Marke von 90.000 US-Dollar (77.633 Euro) gefallen. Damit wurden im Jahresverlauf angesammelte Gewinne ausradiert. 

0 Kommentare

Vergangene Woche war der Bitcoin unter 100.000 Dollar gerutscht – eine Marke, die er seit Anfang Mai gehalten hatte. Anfang Oktober hatte der Bitcoin noch ein Allzeithoch bei gut 126.000 Dollar erreicht.

Mit Blick auf die letzten sieben Tage summieren sich die Abgaben auf gut 15 Prozent. Den Ausverkauf würden makroökonomische Unsicherheit, institutionelle Mittelabflüsse sowie klassische Gewinnmitnahmen treiben, so ein Marktexperte. Auch dürfte die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten bereits jetzt ihre Schatten vorauswerfen. 

Auch Ether büßt ein
Im Sog des Bitcoins rauschten auch die anderen größeren Kryptowährungen nach unten. So notiert etwa die zweitgrößte Kryptowährung Ether mit einem Wochenminus von 17 Prozent derzeit bei knapp 3000 Dollar.

Der Marktwert aller gut 19.000 auf dem Portal CoinGecko gelisteten Kryptowährungen lag am Dienstag in der Früh bei rund 3,17 Billionen Dollar.

