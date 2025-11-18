Bitcoin verlor innerhalb von 24 Stunden 5% an Wert

Mit Blick auf die letzten sieben Tage summieren sich die Abgaben auf gut 15 Prozent. Den Ausverkauf würden makroökonomische Unsicherheit, institutionelle Mittelabflüsse sowie klassische Gewinnmitnahmen treiben, so ein Marktexperte. Auch dürfte die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten bereits jetzt ihre Schatten vorauswerfen.