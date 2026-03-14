„Schlechteste Leistung, die ich je erlebt habe!“

Schon während der Partie hatte das Duell von Bayer Leverkusen und FC Bayern München für viel Zündstoff gesorgt und nach dem Schlusspfiff hat sich die Aufregung sogar noch verstärkt - dank der vernichtenden Schiedsrichter-Kritik von Uli Hoeneß! „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams gewesen, die ich je bei einem Bundesliga-Spiel erlebt habe“, hielt der Bayern-Patron mit seinem Entsetzen über Christian Dingert und Co. nicht hinter dem Berg …
Keine Frage: Aus Sicht jener, die es mit dem FC Bayern halten, muss der Samstagnachmittag tatsächlich sehr frustrierend gewesen sein. Die Ausschlüsse von zwei Spielern und die Aberkennung von zwei Treffern gingen wohl vielen aufs Gemüt …
Vor allem der Gelb-Rot-Platzverweis für Bayern-Star Luis Díaz nach einer angeblichen Schwalbe im Leverkusener Strafraum ließ die Wogen hochgehen. Denn der Kolumbianer war erstens tatsächlich leicht von Goalie Janis Blaswich getroffen worden und hatte zweitens nicht den Hauch von Anstalten gemacht, einen Elfmeter zu fordern.
„Das ist im Leben keine Schwalbe!“
Bayern-Captain Joshua Kimmich zeigte sich nach dem Spiel gegenüber DAZN regelrecht empört: „Ich will nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe!“ Sein Trainer Vincent Kompany pflichtete ihm bei: „Warum er die Rote bekommt, weiß keiner im Stadion, Wahnsinn!“
Und der VAR? Der konnte nicht eingreifen, weil dies im Reglement für dessen Einsatz bei Gelb-Roten Karten nicht vorgesehen ist. Bitter für den FC Bayern, denn nach Ansicht der Fernseh-Bilder im Anschluss an die Partie zeigte sich auch Schiri Dingert einsichtig: „Wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben!“
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