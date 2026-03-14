Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoeneß über Schiri

„Schlechteste Leistung, die ich je erlebt habe!“

Deutsche Bundesliga
14.03.2026 20:03
Uli Hoeneß
Uli Hoeneß(Bild: APA/Tobias Hase)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Schon während der Partie hatte das Duell von Bayer Leverkusen und FC Bayern München für viel Zündstoff gesorgt und nach dem Schlusspfiff hat sich die Aufregung sogar noch verstärkt - dank der vernichtenden Schiedsrichter-Kritik von Uli Hoeneß! „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams gewesen, die ich je bei einem Bundesliga-Spiel erlebt habe“, hielt der Bayern-Patron mit seinem Entsetzen über Christian Dingert und Co. nicht hinter dem Berg …

0 Kommentare

Keine Frage: Aus Sicht jener, die es mit dem FC Bayern halten, muss der Samstagnachmittag tatsächlich sehr frustrierend gewesen sein. Die Ausschlüsse von zwei Spielern und die Aberkennung von zwei Treffern gingen wohl vielen aufs Gemüt …

Vor allem der Gelb-Rot-Platzverweis für Bayern-Star Luis Díaz nach einer angeblichen Schwalbe im Leverkusener Strafraum ließ die Wogen hochgehen. Denn der Kolumbianer war erstens tatsächlich leicht von Goalie Janis Blaswich getroffen worden und hatte zweitens nicht den Hauch von Anstalten gemacht, einen Elfmeter zu fordern.

Lesen Sie auch:
Luiz Diaz: Erst traf er zum 1:1, dann die Schwalbe und der Platzverweis gegen Leverkusen.
Deutsche Bundesliga
Bayern-Chaos: Zweimal Rot, drei Tore aberkannt
14.03.2026

„Das ist im Leben keine Schwalbe!“
Bayern-Captain Joshua Kimmich zeigte sich nach dem Spiel gegenüber DAZN regelrecht empört: „Ich will nicht für einen Elfmeter plädieren, aber das ist im Leben keine Schwalbe!“ Sein Trainer Vincent Kompany pflichtete ihm bei: „Warum er die Rote bekommt, weiß keiner im Stadion, Wahnsinn!“

Und der VAR? Der konnte nicht eingreifen, weil dies im Reglement für dessen Einsatz bei Gelb-Roten Karten nicht vorgesehen ist. Bitter für den FC Bayern, denn nach Ansicht der Fernseh-Bilder im Anschluss an die Partie zeigte sich auch Schiri Dingert einsichtig: „Wenn ich jetzt die Bilder sehe, würde ich das so nicht mehr geben!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
14.03.2026 20:03
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
224.238 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
195.409 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
171.206 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2211 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1457 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1059 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Mehr Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga
Bayern-Chaos: Zweimal Rot, drei Tore aberkannt
Hoeneß über Schiri
„Schlechteste Leistung, die ich je erlebt habe!“
Kommentator schwärmt
Staunen über ÖFB-Legionär: „Tor wie ein Gemälde“
Neuer FC Hollywood!
Unruhe! Auch Busfahrer und Koch mussten gehen
Mit Traumfreistoß
ÖFB-Ass Stöger führt Gladbach auf die Siegerstraße

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf