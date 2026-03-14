„Schlechteste Leistung, die ich je erlebt habe!“

Schon während der Partie hatte das Duell von Bayer Leverkusen und FC Bayern München für viel Zündstoff gesorgt und nach dem Schlusspfiff hat sich die Aufregung sogar noch verstärkt - dank der vernichtenden Schiedsrichter-Kritik von Uli Hoeneß! „Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams gewesen, die ich je bei einem Bundesliga-Spiel erlebt habe“, hielt der Bayern-Patron mit seinem Entsetzen über Christian Dingert und Co. nicht hinter dem Berg …