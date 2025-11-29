Musikstar erstmals zu Besuch bei Sohn in Salzburg

Mit der Verpflichtung von Mathew Collins sorgte Zweitligist Austria Salzburg im Sommer für Gesprächsstoff. Der 20-Jährige ist bekanntlich der Sohn von Musikstar Phil Collins. Bisher war der Brite noch nie bei einem Spiel, das änderte sich am Samstag.
Mit 4:1 gewannen die Violetten die Testpartie gegen die Amateure vom LASK. Weil der eigentliche Gegner Stripfing aus den bekannten Gründen sich aus der Liga zurückgezogen hatte, absolvierten die Maxglaner diesen Probegalopp. Für die Treffer sorgten Paul Lipczinski (3) und Kapitän Rene Zia.
Das eigentliche Highlight war aber der erste Besuch von Phil Collins, der seinem Sohn Mathew, der am Montag Geburtstag feiert, überraschen wollte und ihm auf die Beine sah. Der Brite, der Welthits wie Easy Lover oder Another Day in Paradise herausgebracht hat, hielt sich im Stadion relativ bedeckt und fiel zunächst keinem auf.
Doch wenig später erkannten ihn dann doch die ersten Fans. Der 74-Jährige zeigte sich nahbar und stellte sich auch für Fotos zur Verfügung. Collins betonte, dass er im Frühjahr wieder einmal nach Salzburg kommen will.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.