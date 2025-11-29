Musikstar erstmals zu Besuch bei Sohn in Salzburg

Das eigentliche Highlight war aber der erste Besuch von Phil Collins, der seinem Sohn Mathew, der am Montag Geburtstag feiert, überraschen wollte und ihm auf die Beine sah. Der Brite, der Welthits wie Easy Lover oder Another Day in Paradise herausgebracht hat, hielt sich im Stadion relativ bedeckt und fiel zunächst keinem auf.