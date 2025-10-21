Vorteilswelt
Kess im Bikini

Jessica Alba begeistert Fans mit sexy Sand-Popo

Society International
21.10.2025 18:00
Jessica Alba dreht derzeit in Australien – und genießt ihre freie Zeit am Strand. Sexy ...
Jessica Alba dreht derzeit in Australien – und genießt ihre freie Zeit am Strand. Sexy Bikini-Fotos inklusive!(Bild: instagram.com/jessicaalba)

Sie zeigt sich von ihrer PO-sitiven Seite. Jessica Alba heizt ihren Fans mit einer neuen Serie von Bikini-Fotos und Kurzvideos ein. Auf den Instagram-Schnappschüssen beweist die 44-Jährige, dass sie von ihrer Traumfigur aus alten „Angel“-Zeiten nichts eingebüßt hat.

Sie rekelt sich im Sand am Strand und präsentiert ihren durchtrainierten Bauch sowie einen Blick auf ihre sandigen Po-Backen.

Alba verbindet Arbeit mit Vergnügen
Sie verriet, dass sie sich gerade „Down Under“ – also in Australien aufhält. An der Gold Coast dreht sie zurzeit ihren neuen Thriller „The Mark“. 

Klicken Sie sich hier durch die sexy Bikini-Bilder von Jessica Alba:

In diesem spielt sie eine Spionin namens Eden, die ein korruptes politisches Netzwerk auffliegen lassen will.

Jessica Alba ist ziemlich verknallt in ihren um elf Jahre jüngeren Schauspiel-Kollegen Danny ...
Verknallt in Ramirez
Jessica Alba beim Knutschen mit Superhero erwischt
27.07.2025
Knutscht Lookalike
Jessica Alba kontert Ex mit heißem Bikini-Foto
21.08.2025

Romanze mit Toyboy
Zuletzt hatte die dreifache Mutter Schlagzeilen wegen ihrer neuen Romanze mit einem elf Jahre jüngeren Toyboy gemacht. Alba zeigte sich offen auf einem Date mit dem Schauspieler Danny Ramirez, der unter anderem in „Top Gun: Maverick“ mitgespielt hat.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
