Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen gestorben

In den letzten zwei Tagen sei van Bergen im Bett gelegen, verriet Schnitzler weiter. „Sie hat zu mir gesagt: Ich möchte jetzt sterben, es ist Zeit. Sie konnte nichts mehr sehen und nicht mehr laufen. In der Nacht habe ich ihr noch warme Milch mit Honig aus der Schnabeltasse gegeben. Jetzt ist sie friedlich hinübergegangen.“