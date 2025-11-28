Ex-Dschungelkönigin Ingrid van Bergen gestorben

Trauer um Ingrid van Bergen: Die Schauspielerin und Ex-Dschungelkönigin starb im Alter von 94 Jahren, wie die „Bild“-Zeitung berichtete.
Wie es heißt, sei Ingrid van Bergen von ihrer besten Freundin leblos in ihrem Zuhause aufgefunden worden. „Ich habe Ingrid heute Morgen tot in ihrem Bett gefunden. Sie ist ganz friedlich eingeschlafen, hatte einen entspannten und so schönen Gesichtsausdruck“, erklärte Linda Schnitzler.
Freundin war bis zuletzt an ihrer Seite
Und weiter: „Ich sitze jetzt bei ihr und rede mit ihr, aber ihr Seelchen ist schon zum Fenster rausgeflogen. Ich kann es noch gar nicht fassen, es ist alles so schnell gegangen.“
In den letzten zwei Tagen sei van Bergen im Bett gelegen, verriet Schnitzler weiter. „Sie hat zu mir gesagt: Ich möchte jetzt sterben, es ist Zeit. Sie konnte nichts mehr sehen und nicht mehr laufen. In der Nacht habe ich ihr noch warme Milch mit Honig aus der Schnabeltasse gegeben. Jetzt ist sie friedlich hinübergegangen.“
Bewegtes Leben
Hinter Ingrid van Bergen liegt ein bewegtes Leben: Sie stand mit Hollywood-Größen wie Kirk Douglas vor der Kamera und wurde 2009 mit 77 Jahren zur ältesten Dschungelkönigin aller Zeiten gekürt.
Doch in Ingrid van Bergens Leben gab es auch viele Schattenseiten: 1977 erschoss sie im Affekt ihren Geliebten und wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt.
„Ich bin blind“
Vor wenigen Wochen erst sprach van Bergen zum letzten Mal mit den Medien über ihre Gesundheit. Die Schauspielerin verriet der „Bild“-Zeitung damals: „Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind.“ Doch jammern wollte van Bergen dennoch nicht: „Mir geht es gut.“
Ihre Freundin Linda Schnitzler, die sie im Gefängnis kennengelernt hatte, war bis zu ihrem Tod nicht nur ihre Mitbewohnerin, sondern auch ihre Stütze. Denn wie diese der deutschen Zeitung damals erklärte, reiche die kleine Pension kaum zum Leben, erst recht nicht für einen Heimplatz.
„Eine Pflegerin aus Polen oder Ungarn wäre gut, aber das kann sie sich nicht leisten“, erklärte Schnitzler. „Ein Seniorenheim schon gar nicht. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist nicht gerecht.“
