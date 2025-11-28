Irans Delegation bei WM-Auslosung nicht dabei

„Wir haben die FIFA darüber informiert, dass die getroffenen Entscheide nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der WM-Auslosung teilnehmen werden“, sagte der Sprecher des Verbandes am Freitag im staatlichen Fernsehen. Taj nahm laut Berichten auch Kontakt mit FIFA-Boss Gianni Infantino auf. Er sprach demnach von einer „rein politischen Entscheidung“.