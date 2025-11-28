Irans Delegation bei WM-Auslosung nicht dabei

Die Gruppen-Auslosung für die WM-Endrunde 2026 am nächsten Freitag, 5. Dezember, in Washington findet ohne Vertreter des Iran statt.
Die Verantwortlichen des iranischen Fußballverbandes begründeten ihre Entscheidung mit verweigerten Berechtigungen für die Einreise in die USA. Laut Medienberichten hatten die US-Behörden der Delegation um Verbandschef Mehdi Taj die Visa verweigert.
„Wir haben die FIFA darüber informiert, dass die getroffenen Entscheide nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der WM-Auslosung teilnehmen werden“, sagte der Sprecher des Verbandes am Freitag im staatlichen Fernsehen. Taj nahm laut Berichten auch Kontakt mit FIFA-Boss Gianni Infantino auf. Er sprach demnach von einer „rein politischen Entscheidung“.
