Stadlober zum Saisonauftakt über 10 km in Top Ten

„Mehr als zufrieden“

„Ein siebenter Platz, da bin ich mehr als zufrieden. Es ist wirklich super gegangen“, äußerte sich Stadlober im ORF-Interview. Sie sei vor dem Auftakt in den Olympia-Winter „schon sehr nervös, sehr angespannt“ gewesen. In der klassischen Technik fühle sie sich aber wohl, habe Selbstvertrauen. Sie freue sich nun auf Sonntag, wenn es im Wintersportort nahe des Polarkreises in den 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart geht (11.45 Uhr, Männer 10.00). „Ich weiß, dass die Form passt.“