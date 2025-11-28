Stadlober zum Saisonauftakt über 10 km in Top Ten

Skilangläuferin Teresa Stadlober ist mit einem siebenten Platz in die Weltcup-Saison gestartet.
Die Salzburgerin wies am Freitag in Ruka in Finnland im 10-km-Klassikrennen mit Einzelstart auf Siegerin Frida Karlsson 40,6 Sek. Rückstand auf. Die vor Moa Ilar und Ebba Andersson zweitplatzierte Norwegerin Heidi Weng verhinderte einen schwedischen Dreifachsieg. Das 10-km-Rennen der Männer mit dem Steirer Mika Vermeulen ist für 13.15 Uhr MEZ angesetzt.
„Mehr als zufrieden“
„Ein siebenter Platz, da bin ich mehr als zufrieden. Es ist wirklich super gegangen“, äußerte sich Stadlober im ORF-Interview. Sie sei vor dem Auftakt in den Olympia-Winter „schon sehr nervös, sehr angespannt“ gewesen. In der klassischen Technik fühle sie sich aber wohl, habe Selbstvertrauen. Sie freue sich nun auf Sonntag, wenn es im Wintersportort nahe des Polarkreises in den 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart geht (11.45 Uhr, Männer 10.00). „Ich weiß, dass die Form passt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.