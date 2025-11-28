Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup in Ruka

Stadlober zum Saisonauftakt über 10 km in Top Ten

Ski Nordisch
28.11.2025 14:48
Teresa Stadlober
Teresa Stadlober(Bild: GEPA)

Skilangläuferin Teresa Stadlober ist mit einem siebenten Platz in die Weltcup-Saison gestartet.

0 Kommentare

Die Salzburgerin wies am Freitag in Ruka in Finnland im 10-km-Klassikrennen mit Einzelstart auf Siegerin Frida Karlsson 40,6 Sek. Rückstand auf. Die vor Moa Ilar und Ebba Andersson zweitplatzierte Norwegerin Heidi Weng verhinderte einen schwedischen Dreifachsieg. Das 10-km-Rennen der Männer mit dem Steirer Mika Vermeulen ist für 13.15 Uhr MEZ angesetzt.

„Mehr als zufrieden“
„Ein siebenter Platz, da bin ich mehr als zufrieden. Es ist wirklich super gegangen“, äußerte sich Stadlober im ORF-Interview. Sie sei vor dem Auftakt in den Olympia-Winter „schon sehr nervös, sehr angespannt“ gewesen. In der klassischen Technik fühle sie sich aber wohl, habe Selbstvertrauen. Sie freue sich nun auf Sonntag, wenn es im Wintersportort nahe des Polarkreises in den 20-km-Bewerb Skating mit Massenstart geht (11.45 Uhr, Männer 10.00). „Ich weiß, dass die Form passt.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
181.946 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
148.504 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.804 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Ski Nordisch
Nordische Kombination
Österreicher jubelt! Lamparter gewinnt zum Auftakt
Weltcup in Ruka
Stadlober zum Saisonauftakt über 10 km in Top Ten
Weltcup in Ruka
Langlauf-Sensation! Vermeulen steht am Stockerl
„Ist absolut bitter“
„Riesenrätsel“: Topspringer sorgt für Verwunderung
In Falun am Start
„Türchen Richtung Olympia“ für Hirner geöffnet

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf