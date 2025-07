Jessica Alba liebt jungen Hollywood-Superhero

Spielt Superhero „Falcon“

Ramirez wurde durch seine Rolle als Joaquin Torres alias „Falcon“ in den Marvel Universum-Streifen „The Falcon and the Winter Soldier“ sowie in „Captain America: Brave New World“ bekannt, war aber auch in „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Der 32-Jährige, der im September Geburtstag feiert, dreht zurzeit schon den nächsten „Avengers“-Film mit dem Titel „Doomsday“, der im Dezember 2026 in die Kinos kommen wird.