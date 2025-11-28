Vorteilswelt
„Neue Realität“

Rapper Bushido und Anna-Maria leben getrennt

Society International
28.11.2025 12:38
Anna-Maria Ferchichi gab auf Instagram bekannt, dass sie und ihr Ehemann Bushido aktuell getrennt leben.

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi leben seit Kurzem getrennt. Das verriet die Schwester von Sarah Connor jetzt in einer Botschaft auf Instagram.

„Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten“, schrieb Anna-Maria am Freitagmittag in ihrer Instagram-Story ganz offen über private Probleme. „Wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen. Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen.“

„Vieles fühlt sich neu und ungewohnt an“
Dennoch verbringen sie viel Zeit mit den Kindern – das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, ein Kind brachte Anna-Maria aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Dennoch gab sie zu: „Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen.“

Am Freitag veröffentlichte Anna-Maria Ferchichi diese Botschaft in ihren Instagram-Storys.
Am Freitag veröffentlichte Anna-Maria Ferchichi diese Botschaft in ihren Instagram-Storys.

Die neue Lebenssituation sei „nicht immer leicht“, fuhr Anna-Maria fort, „und an manchen Tagen klappt es gut und an anderen weniger“.

„Nehmen uns die Zeit, die wir brauchen“
Sie sei sich bewusst, dass viele Fans „uns als Vorzeigepaar“ sehen, doch jedes Haus, wirke es von außen auch noch so perfekt, könne mit der Zeit „kleine Risse bekommen“, erklärte die Schwester von Popstar Sarah Connor. 

Und schrieb abschließend: „Wir wachsen gerade hinein in diese neue Realität und nehmen uns die Zeit, die wir brauchen.“ Wie es mit ihrer Liebe weitergehen wird und ob es eine Chance auf ein Liebes-Comeback gibt, das lässt Anna-Maria in ihrer Botschaft unterdessen offen. 

Bushido und Anna-Maria Ferchichi wurden 2011 ein Paar und gaben sich im Mai 2012 das Jawort. Der Rapper und seine Familie lebt seit drei Jahren in Dubai.

Daniela Altenweisl
