Rapper Bushido und Anna-Maria leben getrennt

„Vieles fühlt sich neu und ungewohnt an“

Dennoch verbringen sie viel Zeit mit den Kindern – das Paar hat sieben gemeinsame Kinder, ein Kind brachte Anna-Maria aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe. Dennoch gab sie zu: „Vieles fühlt sich gerade neu und ungewohnt an, fast so, als müsste man wieder laufen lernen.“