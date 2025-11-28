Vorteilswelt
Im Telfer Kochental einen Hauch Winter erleben

Tirol
28.11.2025 17:00
Eintauchen in das wildromantische Kochental lautete die Devise.
Eintauchen in das wildromantische Kochental lautete die Devise.

Wildromantisch präsentiert sich unsere um diese Jahreszeit recht urtümliche Runde nach den Schneefällen Mitte der Woche. Die Tour ist beinahe noch ein echter Geheimtipp.

Eines vorweg: Um eine offizielle Winterwanderroute handelt es sich bei diesem Vorschlag nicht. So heißt es nach den letzten Schneefällen da und dort wohl ein wenig durch die weiße Pracht stapfen.

Doch zunächst geht es vom Parkplatz am Fahrweg östlich der Tennisanlage hinauf zur Kirche von Birkenberg. Wir folgen dann dem Forstweg, der links davon in den Wald hinauf- bzw. hineinzieht. Es heißt, sich stets an „Kochental“ orientieren und später in einer Linkskehre rechts zum Steig abzweigen. Dieser schwingt sich gemütlich hinauf zum „Hochegg“ (930 m), dem höchsten Punkt der Runde.

Hubert Mussack und Hündchen Charly sind täglich auf dieser Runde unterwegs.
Hubert Mussack und Hündchen Charly sind täglich auf dieser Runde unterwegs.

Daten & Fakten

  • Talort: Telfs (634 m)
  • Ausgangspunkt: kostenloser Parkplatz direkt unterhalb der Tennisanlage in Telfs/Birkenberg (nach Autobahnabfahrt Telfs-Ost Richtung Norden und beim zweiten Kreisverkehr links vom M-Preis aufwärts)
  • Strecke: (nicht geräumter) Steig, Fahrweg, Karrenweg (keine offizielle Winterwanderroute)
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke
  • Voraussetzung: Grundmaß an Kondition
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Mountainbuggy: nein 
  • Einkehrmöglichkeit: keine entlang der Strecke
  • Anreise mit Öffis: Bus vom Bahnhof Telfs-Pfaffenhofen bis knapp unter dem Ausgangspunkt (Haltestelle „Auferstehungskirche“)
  • Höhenunterschied: je knapp 300 Höhenmeter in Auf- bzw. Abstieg (gesamte Runde)
  • Länge: rund 6,5 Kilometer (gesamte Runde)
  • Gehzeit: rund 2 1/4 Stunden (gesamte Runde)

Anschließend quert der Steig leicht absteigend das pittoreske Kochental unter der mächtigen Hohen Munde. Derzeit ist diese Passage nach menschlichem Ermessen nicht lawinengefährdet.

Es öffnet sich der Blick hinaus ins Inntal, die Route führt zu einer Aussichtsbank. Gut möglich, dass man hier das Telfer Urgestein Hubert Mussack trifft, der unsere Runde täglich absolviert. Er hat hinter der Bank eine Sitzunterlage deponiert, die Wanderer verwenden dürfen (sofern sie diese wieder zurücklegen).

Ganz zu Beginn kommt man an der Kirche von Birkenberg vorbei.
Ganz zu Beginn kommt man an der Kirche von Birkenberg vorbei.

Anschließend geht es – unter einer bizarren Felsöffnung – hinunter bis zum Bächlein. Ab hier folgen wir dem Steig im Talboden absteigend Richtung „Sagl“. Die Strecke verwandelt sich in einen Karrenweg, bei einem Viehgatter zweigt man rechts auf den Steig ab („Birkenberg“).

Dieser zieht empor zur ursprünglichen Route. Darauf zurück zum Ausgangspunkt.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Tirol

