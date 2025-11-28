Im Telfer Kochental einen Hauch Winter erleben

Doch zunächst geht es vom Parkplatz am Fahrweg östlich der Tennisanlage hinauf zur Kirche von Birkenberg. Wir folgen dann dem Forstweg, der links davon in den Wald hinauf- bzw. hineinzieht. Es heißt, sich stets an „Kochental“ orientieren und später in einer Linkskehre rechts zum Steig abzweigen. Dieser schwingt sich gemütlich hinauf zum „Hochegg“ (930 m), dem höchsten Punkt der Runde.