Im Telfer Kochental einen Hauch Winter erleben

Wildromantisch präsentiert sich unsere um diese Jahreszeit recht urtümliche Runde nach den Schneefällen Mitte der Woche. Die Tour ist beinahe noch ein echter Geheimtipp.
Eines vorweg: Um eine offizielle Winterwanderroute handelt es sich bei diesem Vorschlag nicht. So heißt es nach den letzten Schneefällen da und dort wohl ein wenig durch die weiße Pracht stapfen.
Doch zunächst geht es vom Parkplatz am Fahrweg östlich der Tennisanlage hinauf zur Kirche von Birkenberg. Wir folgen dann dem Forstweg, der links davon in den Wald hinauf- bzw. hineinzieht. Es heißt, sich stets an „Kochental“ orientieren und später in einer Linkskehre rechts zum Steig abzweigen. Dieser schwingt sich gemütlich hinauf zum „Hochegg“ (930 m), dem höchsten Punkt der Runde.
Anschließend quert der Steig leicht absteigend das pittoreske Kochental unter der mächtigen Hohen Munde. Derzeit ist diese Passage nach menschlichem Ermessen nicht lawinengefährdet.
Es öffnet sich der Blick hinaus ins Inntal, die Route führt zu einer Aussichtsbank. Gut möglich, dass man hier das Telfer Urgestein Hubert Mussack trifft, der unsere Runde täglich absolviert. Er hat hinter der Bank eine Sitzunterlage deponiert, die Wanderer verwenden dürfen (sofern sie diese wieder zurücklegen).
Anschließend geht es – unter einer bizarren Felsöffnung – hinunter bis zum Bächlein. Ab hier folgen wir dem Steig im Talboden absteigend Richtung „Sagl“. Die Strecke verwandelt sich in einen Karrenweg, bei einem Viehgatter zweigt man rechts auf den Steig ab („Birkenberg“).
Dieser zieht empor zur ursprünglichen Route. Darauf zurück zum Ausgangspunkt.
