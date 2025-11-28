Mönchengladbach gegen Leipzig – ab 20.30 Uhr LIVE

Der Tabellenzwölfte empfängt den Tabellenzweiten. Die Favoritenrolle gehört folglich den Gästen rund um Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner. Können die Sachsen gegen die „Fohlen“ überraschen, oder sorgen die Hausherren für eine Überraschung? Hier erfahren Sie es live, gute Unterhaltung!