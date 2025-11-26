Fürst Albert stoppt liberale Abtreibungsgesetze

Der Paukenschlag zeigt die ganze Macht des Monarchen – denn kein Gesetz wird in Monaco gültig, wenn der Fürst es nicht sanktioniert. Ein Veto wie dieses ist in modernen Monarchien extrem selten. In Belgien musste König Baudouin 1990 sogar für einen Tag „für regierungsunfähig erklärt“ werden, weil er ein Abtreibungsgesetz nicht unterschreiben wollte. In Luxemburg wurde dem Großherzog nach einem ähnlichen Konflikt 2008 die Macht zur Gesetzessanktionierung gleich ganz entzogen. Doch in Monaco? Unvorstellbar. Die Verfassung macht deutlich: Hier hat der Fürst das letzte Wort.