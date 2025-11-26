Historischer Streik: So geht es im Eiskanal weiter

Nächste Hiobsbotschaft rund um den für 30 Millionen Euro umgebauten Tiroler Eiskanal. Nach dem Rodelweltcup wurden auch die für Freitag in Innsbruck-Igls geplanten Skeletonrennen abgesagt. Der Großteil der Sportler wollte nicht starten. Die „Krone“ weiß, wie es jetzt im Chaos weitergehen soll.