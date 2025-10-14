Vorteilswelt
Fürstenhaus vergrößert

Freude in Monaco: Baby Bianca Carolina ist da!

Royals
14.10.2025 10:17
Das Fürstenhaus von Monaco freut sich erneut über Nachwuchs! Beatrice Borromeo – links mit Sohn ...
Das Fürstenhaus von Monaco freut sich erneut über Nachwuchs! Beatrice Borromeo – links mit Sohn Franceso – hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht!(Bild: APA/AFP/Valery HACHE)

Große Freude im Fürstenhaus von Monaco! Beatrice Borromeo (40), die elegante Ehefrau von Pierre Casiraghi (38), hat französischen Medien zufolge ihr drittes Kind zur Welt gebracht – ein kleines Mädchen namens Bianca Carolina Marta.

Für das Paar, das diesen Sommer seinen zehnten Hochzeitstag feierte, ist es nach den Söhnen Stefano (8) und Francesco (7) das erste Mädchen.

Hommage an die Omas
Der Name des Babys ist voller Bedeutung: „Carolina“ ehrt Prinzessin Caroline von Monaco, Pierres Mutter, während „Marta“ eine liebevolle Hommage an Beatrices Großmutter Marta Marzotto ist – die legendäre italienische Mode-Ikone, die bis heute für Stil und Lebensfreude steht.

Beatrice im Juni mit Babybauch bei der Paris Fashion Week
Beatrice im Juni mit Babybauch bei der Paris Fashion Week(Bild: APA/AFP/Bertrand GUAY)

Beatrice entstammt dem berühmten lombardischen Haus Borromeo, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert reichen. Pierre wiederum ist Nachfahre einer Dynastie, die bis ins späte 13. Jahrhundert zurückführt.

Abseits des Rampenlichts leben die beiden ihren Adel mit Stil, Würde und Ruhe – und schreiben nun mit der kleinen Bianca ein neues, zauberhaftes Kapitel in der Geschichte ihrer Familien.

Pamela Fidler-Stolz
