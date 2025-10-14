Freude in Monaco: Baby Bianca Carolina ist da!

Hommage an die Omas

Der Name des Babys ist voller Bedeutung: „Carolina“ ehrt Prinzessin Caroline von Monaco, Pierres Mutter, während „Marta“ eine liebevolle Hommage an Beatrices Großmutter Marta Marzotto ist – die legendäre italienische Mode-Ikone, die bis heute für Stil und Lebensfreude steht.