Schüsse auf Arbeiter in Wien: Das war der Auslöser

Darum ging es bei dem Streit

Den gefährlichen Szenen war ein Streit zwischen den Männern und dem Hausbesitzer vorausgegangen – wie die Ermittlungen und Einvernahmen ergaben, dürfte es dabei laut „Krone“-Infos ums liebe Geld gegangen sein. Konkret soll der 52-Jährige den Rumänen immer weitere Aufträge erteilt haben, allerdings wurde man sich hinsichtlich des Preises schlussendlich nicht mehr einig. Es kam zur Auseinandersetzung.