US-Vermittler beriet Kreml im Umgang mit Trump

In dem besagten Telefonat, welches ein Gespräch zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Trump vorbereiten sollte, gab Witkoff den Russen Ratschläge, wie sie den US-Staatschef umgarnen sollten, damit dieser möglichst viele russische Forderungen für einen künftigen Ukraine-Friedensplan übernehme.

Witkoff in Telefonat: „Ich weiß, was nötig ist“

Laut dem Transkript, über das die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sagte Witkoff während des Gesprächs, er glaube, dass Russland – das im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte – „immer einen Friedensdeal gewollt“ habe. Der Sondergesandte äußerte demnach zudem „den tiefsten Respekt für Präsident Putin“. Witkoff riet Uschakow, Putin solle Trump in einem Telefonat für die erzielte Waffenruhe im Gazastreifen loben. Dieses Telefonat sollte vor einem für den 17. Oktober vorgesehenen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus stattfinden, habe Witkoff empfohlen.