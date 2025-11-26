Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brisanter Bericht:

US-Vermittler beriet Kreml im Umgang mit Trump

Außenpolitik
26.11.2025 11:58

US-Sondergesandter Steve Witkoff sollte im Zuge seiner Arbeit an einem Friedensplan für die Ukraine eigentlich vor allem die Interessen seines Landes vertreten. Doch ein vor Kurzem aufgetauchter Mitschnitt eines Telefonats des Vertrauten von Präsident Donald Trump mit Kreml-Berater Juri Uschakow soll beweisen, dass der 68-jährige Immobilieninvestor offenbar die US-Außenpolitik zugunsten Russlands beeinflusst.

0 Kommentare

In dem besagten Telefonat, welches ein Gespräch zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und Trump vorbereiten sollte, gab Witkoff den Russen Ratschläge, wie sie den US-Staatschef umgarnen sollten, damit dieser möglichst viele russische Forderungen für einen künftigen Ukraine-Friedensplan übernehme. 

Witkoff in Telefonat: „Ich weiß, was nötig ist“
Laut dem Transkript, über das die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sagte Witkoff während des Gesprächs, er glaube, dass Russland – das im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte – „immer einen Friedensdeal gewollt“ habe. Der Sondergesandte äußerte demnach zudem „den tiefsten Respekt für Präsident Putin“. Witkoff riet Uschakow, Putin solle Trump in einem Telefonat für die erzielte Waffenruhe im Gazastreifen loben. Dieses Telefonat sollte vor einem für den 17. Oktober vorgesehenen Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus stattfinden, habe Witkoff empfohlen.

Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow
Wladimir Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow(Bild: EPA/RAMIL SITDIKOV/REUTERS / POOL)

Der Sondergesandte schlug weiters vor, einen 20-Punkte-Friedensplan für die Ukraine zu erstellen, „so wie wir es für Gaza getan haben“. Er wisse, was nötig sei, um einen Friedensplan abzuschließen, fuhr Witkoff fort: „Donezk und ein Gebietsaustausch irgendwo“, sagte er mit Blick auf die von Russland beanspruchte Region im Osten der Ukraine.

US-Sondergesandter Steve Witkoff gab den Russen Tipps im Umgang mit Präsident Donald Trump.
US-Sondergesandter Steve Witkoff gab den Russen Tipps im Umgang mit Präsident Donald Trump.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Weißes Haus stellt sich hinter Witkoff
Es kam tatsächlich zu einem Telefongespräch zwischen Trump und Putin vor dem Besuch Selenskyjs im Weißen Haus. Der US-Präsident sprach im Anschluss von „sehr produktiven“ Beratungen und stellte die ukrainischen Forderungen nach Tomahawk-Raketen infrage.

Der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zu dem Bloomberg-Bericht, dieser beweise, dass Witkoff „fast jeden Tag mit Vertretern Russlands und der Ukraine spricht, um Frieden zu erreichen, was genau das ist, wofür Präsident Trump ihn ernannt hat“. Der 68-Jährige darf also weitermachen und reist nächste Woche erneut nach Moskau, um sich mit Vertretern der russischen Regierung zu treffen – wohl auch wieder mit Uschakow.

Lesen Sie auch:
NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Rutte dämpft Hoffnung
NATO-Chef: Man kann Putin nicht vertrauen
26.11.2025
Für „strittige Punkte“
Trump schickt Chaosstifter nach Moskau zu Putin
25.11.2025
Ukraine-Frieden
Kreml schießt gegen Europa: „Hattet eure Chance“
25.11.2025
„Krone“-Kommentar
Ukraine-Blamage im Weißen Haus
25.11.2025

Bloomberg berichtete auch über ein Gespräch zwischen Uschakow und dem Kreml-Wirtschaftsgesandten Kirill Dmitrijew, der stark in die Gespräche mit US-Vertretern involviert ist. Das Gespräch fand dem Bericht zufolge am 29. Oktober statt. „Ich denke, wir werden dieses Papier über unsere Position erstellen, und ich werde es informell in Umlauf bringen“, sagte Dmitrijew demnach. „Ich glaube nicht, dass sie unsere Version genau so übernehmen werden, aber zumindest wird es so nah wie möglich daran sein“, fuhr er fort, offenbar in Anspielung auf US-Vertreter. Tatsächlich spielte Dmitrijew nach derzeitigem Erkenntnisstand großen Einfluss auf den ursprünglich aus 28 Punkten bestehenden Friedensplan der USA genommen haben.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald TrumpWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
RusslandGazastreifenGazaKremlUkraine
Telefonat
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.204 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
130.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
126.463 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
747 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Außenpolitik
Brisanter Bericht:
US-Vermittler beriet Kreml im Umgang mit Trump
Brauchen eigenen Plan
Meinl-Reisinger: Europa muss mit Russland reden
Machtkämpfe?
Kennedy-Akten im Besitz der CIA beschlagnahmt
Krone Plus Logo
Politik Inoffiziell
Fachkräfte sind auch in der Politik Mangelware
Erklärt Umarmung
Kirk-Witwe wirbt für Vance als nächster Präsident
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf