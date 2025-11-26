Bauzaun bohrt sich in Linienbus: Lenker verletzt

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh im Osten von Innsbruck: Ein Bauzaun, der auf einem Pritschenwagen verrutscht war und daraufhin über das Fahrzeug hinausragte, durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Linienbusses. Der Buslenker erlitt dabei Verletzungen und musste in die Klinik eingeliefert werden.