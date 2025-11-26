Vorteilswelt
Scheibe durchschlagen

Bauzaun bohrt sich in Linienbus: Lenker verletzt

Tirol
26.11.2025 10:56
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Buslenker in die Klinik gebracht (Symbolbild).
Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Buslenker in die Klinik gebracht (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Schrecklicher Unfall Mittwochfrüh im Osten von Innsbruck: Ein Bauzaun, der auf einem Pritschenwagen verrutscht war und daraufhin über das Fahrzeug hinausragte, durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Linienbusses. Der Buslenker erlitt dabei Verletzungen und musste in die Klinik eingeliefert werden.

Ereignet hat sich der fatale Unfall kurz vor 6.30 Uhr auf der Hermann-Gmeiner-Straße. Ein 34-jähriger Kroate fuhr dort mit einem Linienbus ostwärts. Zeitgleich war ein Einheimischer (23) mit einem Pritschenwagen in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Windschutzscheibe durchschlagen
„Auf Höhe des Hauses Nummer 51 verrutschte plötzlich ein auf dem Pritschenwagen transportierter Bauzaun, der dadurch über das Fahrzeug hinausragte und die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Linienbusses durchschlug“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Buslenker verletzt in die Klinik
Der 34-jährige Buslenker erlitt dabei Verletzungen. Er wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt und im Anschluss in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Hubert Rauth
Tirol
