Obduktion in Bremen
In Bauschutt abgelegtes Baby hatte noch gelebt!
Jener tote Säugling, der am Dienstag auf einem Recyclinghof in Bremen entdeckt wurde, war laut einem Obduktionsbericht lebend zur Welt gekommen und hatte zwei Tage lang gelebt. Auch beim Ablegen war das Mädchen noch am Leben.
Wie berichtet, entdeckten Mitarbeiter einer Recyclingfirma im Hafengebiet der Stadt das leblose Baby beim Sortieren von Müll. Laut einem Bericht von bild.de wies das Mädchen, dessen Identität noch unbekannt ist, schwere Verletzungen auf. Das Kind soll auch an den Folgen dieser Verletzungen gestorben sein.
Kind über Bauschutttransport zum Fundort gelangt?
Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Neugeborene im Zuge eines Bauschutttransports auf das Firmenareal gelangt ist, hieß es. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Umliegend befinden sich weitere Industrieflächen. Auch das Bremer Stahlwerk und die Baustelle für den Wesertunnel der A281 befinden sich in der Nähe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.