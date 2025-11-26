In Bauschutt abgelegtes Baby hatte noch gelebt!

Kind über Bauschutttransport zum Fundort gelangt?

Es sei nicht ausgeschlossen, dass das Neugeborene im Zuge eines Bauschutttransports auf das Firmenareal gelangt ist, hieß es. Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Umliegend befinden sich weitere Industrieflächen. Auch das Bremer Stahlwerk und die Baustelle für den Wesertunnel der A281 befinden sich in der Nähe.