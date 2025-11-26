Tennis-Juwel steigt in Weltrangliste um 189 Plätze

Die Deutsche machte in der Weltrangliste dadurch einen Mega-Sprung. Sie verbesserte sich um 189 Positionen und ist jetzt auf Platz 379 der Weltrangliste. „Es ist ein besonderes Gefühl. Ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet, weil ich im Laufe des Turniers viele starke Gegnerinnen hatte“, erklärt die Deutsche gegenüber „Sport1“. Mal sehen, ob ihr Aufstieg auch im kommenden Jahr so rasant weitergeht.