Tennis-Juwel steigt in Weltrangliste um 189 Plätze

Kurz vor Jahresende gelingt Tennis-Juwel Eva Bennemann noch ein gewaltiger Sprung in der Weltrangliste. Durch ihren Turniersieg in Petingen hat sich die Deutsche schlagartig um 189 Plätze verbessert. „Auf jeden Fall unerwartet“, wie die 18-Jährige selbst betont.
Der Sieg beim ITF-Turnier in Luxemburg ist der vorläufige Höhepunkt in der Karriere von Bennemann. Die Deutsche fegte dabei über die Konkurrenz regelrecht hinweg. Ohne Satzverlust zog sie ins Finale ein und feierte im Viertelfinale gegen Elena Gabriela Ruse (Nummer 99 der Weltrangliste) ihren Premierensieg gegen eine Top-100 Spielerin.
„Ein besonderes Gefühl“
Im Finale triumphierte die Deutsche schließlich gegen Jeline Vandromme (6:3, 6:2). Die 18-jährige Belgierin sorgte zuletzt für Furore, als sie die US-Open der Juniorinnen souverän gewinnen konnte. Gegen Bennemann war sie in Petingen aber chancenlos.
Die Deutsche machte in der Weltrangliste dadurch einen Mega-Sprung. Sie verbesserte sich um 189 Positionen und ist jetzt auf Platz 379 der Weltrangliste. „Es ist ein besonderes Gefühl. Ich habe am Anfang gar nicht damit gerechnet, weil ich im Laufe des Turniers viele starke Gegnerinnen hatte“, erklärt die Deutsche gegenüber „Sport1“. Mal sehen, ob ihr Aufstieg auch im kommenden Jahr so rasant weitergeht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.