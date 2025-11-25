Wirbel um frechen Fashion-Klau von Herzogin Meghan

In „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ dreht sich alles um ein glamouröses Weihnachtsfest. Und geht es nach Meghan, dann muss zu den Feiertagen nicht nur die Tischdeko und das Weihnachts-Dinner alle Stückerln spielen, sondern auch das Outfit. Weshalb die Ehefrau von Prinz Harry für den Dreh unter anderem in ein grünes, schimmerndes One-Shoulder-Kleid schlüpfte, in dem sie eine wahrlich gute Figur macht.