Wirbel um frechen Fashion-Klau von Herzogin Meghan

Das grüne Traumkleid, das Herzogin Meghan für das Weihnachts-Special ihrer Netflix-Show trägt, sorgt jetzt für jede Menge Wirbel. Denn wie nun herauskommt, hat die Ehefrau von Prinz Harry das rund 1700 Dollar teure Designerstück einst ganz unverschämt bei einem Shooting für das Magazin „Variety“ mitgehen lassen ...
In „With Love, Meghan: Holiday Celebration“ dreht sich alles um ein glamouröses Weihnachtsfest. Und geht es nach Meghan, dann muss zu den Feiertagen nicht nur die Tischdeko und das Weihnachts-Dinner alle Stückerln spielen, sondern auch das Outfit. Weshalb die Ehefrau von Prinz Harry für den Dreh unter anderem in ein grünes, schimmerndes One-Shoulder-Kleid schlüpfte, in dem sie eine wahrlich gute Figur macht.
Spurlos vom Set verschwunden
Nur, dass ausgerechnet dieses Dress jetzt für jede Menge Wirbel sorgt. Der Grund? Das Designer-Stück, das vom Londoner Label Galvan stammt und 1695 Dollar kostet, verschwand 2022 spurlos vom Set eines Shootings für das Magazin „Variety“! Der freche Dieb? Ausgerechnet Herzogin Meghan!
Denn wie eine Quelle nun der „Page Six“ bestätigte, hatte Meghan das Kleid einfach „mitgenommen, ohne zu fragen“, ob sie es denn überhaupt behalten darf.
Royale Fashion-Regel? Von wegen!
Ein anderer Insider wiegelte im Gespräch mit dem Promi-Portal jedoch ab, dass die ganze Aufregung um das angeblich geklaute Kleid lediglich ein Missverständnis sei. Denn Meghan müsse als Mitglied der königlichen Familie die Kleidung, die sie bereits anhatte, „archivieren“, erklärte dieser. Laut der Quelle sei bekannt, dass getragene Kleider nicht mehr zurückgegeben werden.
Allerdings ist dies laut einer weiteren Quelle kein offizielles Protokoll des britischen Königshauses. „Das ist eine Lüge!“, insistierte der Insider im Gespräch mit der Promi-Seite. Wirklich niemand habe je von dieser angeblich royalen Fashion-Regel gehört.
Steckte Meghan schon mehrfach Kleidung ein?
In jedem Fall sei es äußerst „seltsam“, dass Meghan das Dress einfach „ohne vorher zu fragen“ eingesteckt habe, „da ich bezweifle, dass sie Nein gesagt hätten“, seufzte der Insider. Auch, wenn er die Aufregung nicht verstehe, denn: „Es ist nicht ungewöhnlich, dass Models, denen etwas von einem Shooting besonders gut gefällt, es behalten oder kaufen möchten.“
Gratis seien die edlen Designerstücke in den meisten Fällen allerdings nicht: „Normalerweise wird ihnen ein Rabatt angeboten, wenn es sich um ein Kleidungsstück handelt, von dem sich der Designer nicht trennen kann, oder um ein Muster, das zurückgegeben werden muss.“
Und vermutlich war das grüne Kleid nicht das einzige Glamour-Kleidungsstück, das Meghan von einem Shooting mitgehen ließ. Denn erst im Oktober wurde die Herzogin von Sussex bei einem Date mit ihrem Ehemann Prinz Harry in New York in einem grauen, schulterfreien Chanel-Kleid abgelichtet. Und auch dieses trug die 44-Jährige schon einmal – bei einem Fotoshooting für das Magazin „The Cut“.
Erst am Wochenende wurde ja bekannt, dass Herzogin Meghan und Prinz Harry eine schwerreiche Gönnerin haben, die ihnen das Jetset-Leben finanziert. So stelle ihnen Kosmetik-Queen Victoria Jackson nicht nur ihre Häuser – etwa in New York, Beverly Hills und Montecito – zur Verfügung, sondern auch ihren Privatjet.
