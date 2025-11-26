Gerüchteküche brodelt: Horner vor F1-Rückkehr?

Verhandlungen im Hintergrund: Aston Martin plant „Super-Team“

Deshalb arbeite man bereits an einem neuen „Super-Team“ mit einem neuen Fahrer-Duo, heißt es. Laut dem italienischen Formel-1-Journalisten Leo Turini hat Aston Martin Kontakt mit dem Manager von Charles Leclerc aufgenommen. Der Ferrari-Star soll einen Abschied aus Maranello anstreben. Auch Oscar Piastri, der nach dem WM-Fiasko bei McLaren zunehmend unzufriedener wirkt, gilt als Kandidat für 2026. Zwar sind Lance Stroll und Fernando Alonso offiziell als Fahrerduo bestätigt, doch wer die Formel 1 kennt, weiß, dass sich das schnell ändern kann.