Wie Casillas Österreich den EM-Titel vermasselte

Mit Ach und Krach – und ebenso vielen Punkten wie die Ukraine und Polen, nämlich drei – steigt Österreich als Gruppenzweiter in die K.-o.-Phase auf. Im Viertelfinale wird die Türkei mit 3:0 aus dem Weg geräumt. Habeler, in seiner Glanzzeit u.a. bei der Admira unter Vertrag, netzt doppelt, einmal per Elfmeter, Niematz besorgt das 3:0. Das Halbfinale wird zum Elferkrimi. Nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit geht‘s ins Elfmeterschießen. Dort behält Österreich die Nerven und steigt mit 6:5 ins Finale auf. Tatsächlich: Österreich hat jetzt die Chance Fußball-Europameister zu werden (so wie es 2025 die Chance hat, Weltmeister zu werden).