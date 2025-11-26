Jäger versteckte sich nach tödlichem Unfall im Heu

Versteckspiel nach dem Unglück

Die zentrale Frage des Strafverfahrens lautete: Wer war am Steuer? „Ich hab es mir 100 Mal durch den Kopf gehen lassen, ich kann es nicht sagen“, meinte der Angeklagte im tiefen Dialekt. „Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe seit dem Tag keinen Tropfen mehr getrunken“, fügte er noch an und meinte auch, dass der Verunglückte sein „bester Freund“ war, was bei den Angehörigen im Verhandlungssaal ein Seufzen auslöste.