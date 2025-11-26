Jäger versteckte sich nach tödlichem Unfall im Heu

Stiefel, Trachtenjanker, Karo-Hemd: Waidmännisch gekleidet setzte sich der angeklagte Tiroler (67) am Mittwoch im Salzburger Landesgericht vor die Richterin. Grob fahrlässige Tötung wurde ihm nach einem tödlichen Pkw-Absturz Ende Mai im Salzburger Maria Alm vorgeworfen. Eine Schuld leugnete der Alko-Lenker, obwohl sein Freund gestorben war.
An jenem Mai-Abend hatten zwei Tiroler (67, 61) auf einer Alm tief ins Glas geschaut: Der 67-Jährige hatte 2,1 Promille im Blut, der andere 1,85. Danach setzten sie sich ins Auto, parkten rückwärts aus – und stürzten mit dem Pkw einen steilen Abhang hinab. Mit schweren Folgen für den aus Fieberbrunn stammenden 61-Jährigen: Er starb an den schweren Verletzungen.
Versteckspiel nach dem Unglück
Die zentrale Frage des Strafverfahrens lautete: Wer war am Steuer? „Ich hab es mir 100 Mal durch den Kopf gehen lassen, ich kann es nicht sagen“, meinte der Angeklagte im tiefen Dialekt. „Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe seit dem Tag keinen Tropfen mehr getrunken“, fügte er noch an und meinte auch, dass der Verunglückte sein „bester Freund“ war, was bei den Angehörigen im Verhandlungssaal ein Seufzen auslöste.
Als die Einsatzkräfte den Absturzort erreichten, fehlte vom 67-Jährigen jede Spur. Eine Suchaktion mit der Bergrettung musste gestartet werden, auch weil zwei einheimische Zeugen, die ebenfalls in der Alm waren, sich unkooperativ verhielten, bemerkte ein Polizist: „Ich hatte das Gefühl, sie wollten ihn decken.“ Ein Feuerwehrmann fand den Angeklagten später in einem Stall: versteckt in einem Haufen Heu. Nur das Gesicht schaute heraus. Die Polizisten vermuteten, dass ihm jemand beim Verstecken im Heu half.
Danach habe sich der Angeklagten auch noch „höchst unfreundlich“ gegenüber den Einsatzkräften verhalten, die Notärztin beleidigt und später im Spital randaliert. Die Richterin verwies zudem auf eindeutige Spuren: Nur die DNA des Angeklagten war am Lenkrad. Aufgrund der Beweise und Indizien sprach ihn die Richterin der grob fahrlässigen Tötung schuldig. Strafe: zehn Monate teilbedingte Haft, zwei soll er absitzen – womöglich mit Fußfessel. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.