Pep Guardiola nach CL-Pleite: „Ich habe versagt!“

„Ich hatte das Gefühl. Wir haben ein volles Programm und alle zwei, drei Tage ein Spiel. Wir sind in einer guten Position und ich dachte, wir versuchen es“, erklärte Guardiola seine vielen Wechsel. Am Ende standen für Guardiola ein verpatztes 100. Spiel in der Königsklasse als City-Coach – und völlig unerwartete drei Punkte für Leverkusen zu Buche. „Wir haben gegen eine der besten Mannschaften Europas gespielt und mussten unsere Philosophie finden. Ich denke, das haben wir geschafft“, lobte Bayer-Coach Kasper Hjulmand. „Hoffentlich gibt der Sieg uns Klarheit darüber, was wir erreichen wollen und ist Benzin für unsere Entwicklung.“