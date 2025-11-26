Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Titel aberkannt

Biologischer Mann wurde „Stärkste Frau der Welt“

Viral
26.11.2025 11:57
Jammie Booker (mit umgebundenen Pullover) durfte sich nur kurz über ihren Erfolg freuen. Den ...
Jammie Booker (mit umgebundenen Pullover) durfte sich nur kurz über ihren Erfolg freuen. Den Sieg strich schlussendlich Andrea Thompson ein. (4.v.l.)(Bild: 2025 Worlds Strongest Woman)

Zahlreiche Frauen stellten sich nach monate- bzw. jahrelanger Vorbereitung der Wahl zur „2025 Worlds Strongest Woman“. Doch am Ende gewann keine von ihnen. Am Siegertreppchen ganz oben stand Transfrau Jammie Booker (28) – bis die Organisatoren - durch ein gewaltiges Medienecho bedingt – die Reißleine ziehen und ihre Entscheidung revidieren mussten.

0 Kommentare

Eine Transfrau, die vor einer Britin kürzlich zur stärksten Frau der Welt gekürt wurde, durfte sich nur kurz über ihren Erfolg freuen. Sie wurde ihres Titels enthoben, nachdem die Organisatoren erklärt hatten, Jammie hätte es versäumt, anzugeben, dass sie „biologisch männlich“ sei.

„Waren nicht informiert“
„Es scheint, dass eine Athletin, die biologisch männlich ist und sich nun als weiblich identifiziert, in der Kategorie Women‘s Open angetreten ist. Die offiziellen Strongman-Vertreter waren vor dem Wettkampf nicht über diese Tatsache informiert und wir haben seit der Benachrichtigung die Ermittlungen aufgenommen“, so die Organisatoren.

„Können wir gehen?“
Die Amerikanerin hatte bei den offiziellen „Strongman Games World Championships 2025“ in Arlington (Texas) die 43-jährige Britin Andrea Thompson besiegt. Diese machte bei der Siegerehrung aus ihrem Ärger keinen Hehl. „Das ist Bullsh*t, können wir gehen?“, raunte sie in die Kamera, bevor sie das Podest verließ.

Zweitplatzierte nun Siegerin
Ein gewaltiges Medienecho war die Folge, es kam zu zahlreichen öffentlichen Protesten. Daraufhin disqualifizierte der Veranstalter Jammie und kürte die bislang zweitplatzierte Andrea Thompson zur Gewinnerin.

„Hätten wir davon gewusst oder wäre dies zu irgendeinem Zeitpunkt vor oder während des Wettbewerbs bekannt gegeben worden, hätte diese Athletin nicht in der Kategorie ,Woman’s Open‘ antreten dürfen“, so die Organisatoren laut „Daily Mail“. Antreten dürften Teilnehmer nur in der Kategorie, die „ihrem bei der Geburt festgestellten Geschlecht entspricht“.

Porträt von Mara Tremschnig
Mara Tremschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Missenanwärterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent.
Ungewöhnliches Talent
Nach viralem Gröl-Auftritt zur Miss Chile gekrönt
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Die Missenanäwrterin aus Las Condes überraschte mit einem besonderen Talent...
Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
157.204 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
130.577 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
126.463 mal gelesen
Medizinerin fand Missbrauchsbilder, fotografierte sie und speicherte sie ab. Dafür drohen ihr ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
747 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Viral
Titel aberkannt
Biologischer Mann wurde „Stärkste Frau der Welt“
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Skurrile Verkleidung
Elvis-Presley-Fan muss Amt als US-Richter abgeben
„War nur noch Skelett“
Familie ließ eingesperrtes Mädchen fast verhungern
Pension erschlichen
Mann ging als seine tote Mutter verkleidet zum Amt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf